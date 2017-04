EUA lançam a mais potente bomba não-nuclear no Afeganistão

Os Estados Unidos utilizaram a sua bomba não-nuclear mais potente, apelidada como "a mãe de todas as bombas", no Afeganistão contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI), segundo um porta-voz do Departamento de Defesa norte-americano (Pentágono).



Pela primeira vez na sua história, os Estados Unidos utilizaram, em modo de combate, a bomba GBU-43 Massive Ordnance Air Blast (MOAB), um gigantesco projétil desenhado para destruir complexos de grutas e túneis subterrâneos.

O ataque com esta bomba, com cerca de 11 toneladas de explosivos, atingiu um “conjunto de grutas” na província de Nangarhar (zona leste do Afeganistão), território onde um soldado americano foi morto no passado fim de semana durante uma operação contra os ‘jihadistas’.

Segundo informou o porta-voz do Pentágono, Adam Stump, os Estados Unidos acreditam que este complexo de grutas é usado pelos combatentes do EI no distrito de Achin, na província de Nangarhar, uma zona muito perto da fronteira com o Paquistão.

A bomba é a mais poderosa que existe sem uso de combustível nuclear e tinha sido apenas utilizada até à data em testes controlados.