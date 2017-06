EUA lamentam decisão russa de cancelar reunião bilateral

Os Estados Unidos afirmaram hoje lamentar a decisão da Rússia de cancelar uma reunião bilateral e de perder uma oportunidade para discutir os obstáculos da relação Washington-Moscovo.



A porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Heather Nauert, disse que os Estados Unidos (EUA) continuam disponíveis para conversações com a Rússia, apesar do cancelamento anunciado hoje por Moscovo.

O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Riabkov, disse hoje ter cancelado uma reunião com o subsecretário de Estado para os Assuntos Políticos norte-americano e o ‘número três’ da diplomacia americana, Thomas Shannon, devido às novas sanções dos EUA contra o país.

O encontro, agendado para esta sexta-feira na Rússia, estava inserido nas consultas sobre a normalização das relações entre os dois países.

Os Estados Unidos anunciaram na terça-feira um reforço das sanções impostas à Rússia pelo seu presumível apoio aos rebeldes separatistas na Ucrânia e pela anexação da província ucraniana da Crimeia, que visam 38 indivíduos e entidades.

A porta-voz da diplomacia americana salientou hoje que estas sanções “não surgiram do nada”.

Heather Nauer disse que a Rússia sabe o que deve fazer para que as sanções sejam levantadas e frisou que as medidas vão manter-se até que a Rússia cumpra os acordos relacionados com a Ucrânia e recue na ocupação da península ucraniana da Crimeia.

A representante concluiu que este reforço foi decidido para “contrariar as tentativas de contornar as sanções” americanas.

Apesar das relações Estados Unidos-Rússia viverem um momento díficil, a Casa Branca está a considerar agendar uma reunião entre o presidente Donald Trump e o seu homólogo Vladimir Putin à margem da cimeira do G20 no próximo mês em Hamburgo, segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press.