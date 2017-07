EUA e Reino Unido preparam grande acordo comercial

"Estamos a trabalhar num grande acordo de comércio com o Reino Unido. Poderá ser muito importante e promissor. EMPREGOS! A União Europeia é muito protecionista com os Estados Unidos. PAREM!", escreveu o líder norte-americano na rede social Twitter.

A mensagem colocada no Twitter acontece um dia depois do discurso do secretário britânico para o Comércio Internacional, Liam Fox, em Washington, sobre as relações comerciais entre os dois países no contexto da saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit').

Durante a visita que está a fazer aos EUA, o governante britânico encontrou-se também com o representante do Presidente para o Comércio, Robert Lighthizer.

Já este mês, à margem do G20, em Hamburgo, Donald Trump tinha indicado que os EUA iriam concluir "muito, muito rapidamente" um acordo comercial com a Grã-Bretanha.

As declarações de Trump surgem apesar de o Reino Unido não poder, em tese, assinar acordos comerciais com outros países enquanto for membro da União Europeia, o que se prevê que se mantenha pelo menos até 2019.

Os EUA recebem 16% das exportações britânicas, enquanto a UE é o destino de 44% das exportações deste país.