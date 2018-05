EU SOU O AMOR de Luca Guadagnino no Teatro Micaelense

O Teatro Micaelense exibe, este sábado, pelas 21h30, o filme do realizador italiano Luca Guadagnino.

A atividade está inserida no ciclo de cinema 'O Filme da Minha Vida', uma parceria entre o Teatro Micaelense e o 9500 Cineclube.



Desde 2014, refere uma nota de imprensa do Teatro Micaelense, "tem sido lançado o repto a várias personalidades, convidando-as a partilharem com o público o filme que conseguem destacar e que, por uma razão ou por outra, as tenha marcado".



Para esta sessão, a convidada é Maria Helena Frias, prossegue a mesma nota.

Maria Helena Frias nasceu em 1969, em Santiago do Cacém. Vive em Ponta Delgada, desde os 4 anos de idade. Licenciada em Comunicação Social e Cultura pela Universidade dos Açores, é livreira e proprietária da Livraria SolMar Artes e Letras, com José Carlos Frias, seu marido. Desenvolve encontros com escritores e artistas, sendo a responsável pelos projetos editoriais da Artes e Letras.

Os bilhetes têm um preço de 4 euros (2,50 euros, para os sócios do 9500 Cineclube) e podem ser adquiridos na bilheteira do Teatro Micaelense.