Ética, ciência e sociedade debatidas em colóquio internacional no LREC

O Laboratório Regional de Engenharia Civil (LREC) acolhe esta sexta-feira, a partir das 9h00, o Colóquio Internacional (bio)Ethics, Science, and Society: Challenges for BioPolitics (Ética, Ciência e Sociedade: Desafios da BioPolítica).

O simpósio vai inclui conferências, workshops e debates sobre os planos de intersecção da ciência, ética, sociedade e política, no mundo contemporâneo e contará com a presença de Janusz Bujnicki, Hallam Stevens, Gören Hermeren, Helena Nazaré, Albert Somit, Agni Arvanitis, Jorge Simões, Nuno Rogeiro e Viriato Soromenho-Marques.

Conforme consta numa nota de imprensa enviada a este jornal, a parte da manhã será dedicada à reflexão sobre o modo como o progresso das Ciências e das Tecnologias modela o desenvolvimento das Sociedades e de que forma a Ética contribui para promover a dignidade humana e a justiça social deste processo de modelação, que competirá à Política implementar. E a parte da tarde, começando por aprofundar a noção de BioPolítica, privilegiará três dos domínios em que se exerce: 'Saúde Pública', 'Guerra biológica: desafios à Segurança Internacional', 'Alterações Climáticas'.

O evento integra um projecto mais amplo - liderado por Maria do Céu Patrão Neves - que prosseguirá ao longo do ano de 2018, destinado a aprofundar as relações entre Ética, Ciência e Sociedade e que culminará com a elaboração de uma Declaração de BioPolítica.