Estudo sobre incineradora aponta riscos para a saúde

Edição desta sexta-feira do Açoriano Oriental destaca as conclusões do estudo de impacto ambiental da unidade de incineração que as autarquias de São Miguel pretendem construir



Na primeira página, a notícia de que a Região vai criar casas para retirar jovens problemáticos de lares é destaque fotográfico. O jornal noticia ainda que o Bispo marca encontro com empresários para apelar ao emprego; que a GNR vai fiscalizar o uso do gasóleo colorido; que lesados do Banif querem "inundar" a CMVM de queixas; e que o auxiliar de uma escola das Sete Cidades, acusado de abuso sexual de crianças, viu a pena ser agravada. O Desporto dá conta que Ruben Rodrigues vai conduzir um Citroen DS3 R5 na equipa da FTM e da AutoAçoreana.