Estudo inglês diz que Portugal não gere pescas no interesse público

Um estudo da Fundação Nova Economia, entidade inglesa, indica que Portugal "não está a gerir as pescas no interesse público", seguindo a tendência europeia de "incapacidade geral de obtenção dos melhores resultados para a indústria e para os cidadãos".



"Embora os totais admissíveis de captura nas águas europeias sejam acordados através de negociações entre os ministros europeus, a distribuição dos direitos de pesca é posteriormente determinada por cada um dos governos. A análise da fundação demonstra que cada um dos Estados-Membros, incluindo Portugal, pode fazer muito mais para garantir um acesso justo às unidades populacionais de peixes", frisa o trabalho da New Economics Foundation (NEF ou Fundação Nova Economia), instituição com sede em Londres.

O relatório da fundação averigua como 12 Estados-Membros da União Europeia (Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Polónia, Portugal, Espanha, Suécia e Reino Unido) tomam essas decisões e as consequências que daí podem advir.

"As pescas devem ser não só sustentáveis, como também justas. Portugal pode apoiar os pescadores e as comunidades pesqueiras do litoral através de uma melhor gestão das possibilidades de pesca", sustenta Griffin Carpenter, um dos economistas que desenvolveu o trabalho da Fundação Nova Economia.

Embora alguns Estados-membros da UE "tenham melhor desempenho do que outros, em todos eles a gestão das pescas se revela dispendiosa e geradora de fraca receita pública", é também referido, e o acesso à indústria pesqueira para novos operadores "é difícil e a transparência de muitos dos sistemas de possibilidades de pesca é baixa", adverte a entidade britânica.