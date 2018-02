Estudo da UMinho aponta nova abordagem no combate ao cancro do colo do útero

Uma equipa liderada pela Universidade do Minho demonstrou que medicamentos usados no combate ao carcinoma da mama também são “extremamente eficazes” na redução da agressividade do cancro do colo do útero, propondo uma “terapia combinada”, anunciou esta sexta-feira aquela academia.

Em nota enviada à Lusa, a Universidade do Minho (UMinho) explica que a nova abordagem proposta ao cancro do colo do útero resulta da investigação liderada por Olga Martinho, cientista do Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde (ICVS) da UMinho. “Surge depois de os investigadores terem mostrado pela primeira vez que a presença excessiva da proteína HER2 em pacientes com esta patologia pode abrir portas para tratamentos mais eficazes”, acrescenta.

Segundo explica o texto, a HER2 “tem um papel importante na regulação das células humanas”, tendo sido já comprovado que aquela proteína “se encontra alterada em casos de cancro da mama, constituindo um alvo terapêutico importante quando detetada em quantidades elevadas”.

A novidade do estudo liderado pela UMinho, que envolveu também as universidades Federal de Góias e de São Paulo e o Hospital de Barretos, todas instituições brasileiras, é a descoberta de que aquelas alterações moleculares também se verificam no cancro do colo do útero.

“O facto de terem esta proteína em comum é uma boa notícia, no sentido em que já existem fármacos desenhados para atuar contra ela”, refere, no texto, Olga Martinho.

O grupo de investigação demonstrou, através de testes ‘in vitro’ e ‘in vivo’, que os medicamentos usados para inibir a proteína HER2 no cancro da mama também são “extremamente eficazes” na redução da agressividade do cancro do colo do útero.

O estudo “antecipou também um potencial mecanismo de resistência a esta terapia, propondo o uso combinado destes fármacos com bloqueadores do consumo de glucose”. Explica ainda que “esta combinação permitirá que a doença se mantenha estável, prolongando o tempo de vida das mulheres afetadas”.

No comunicado, Olga Martinho recorda que o tratamento apenas surte efeito em doentes com alteração nesta proteína. “Daí ser necessário realizar um rastreio antes da sua administração para evitar que os restantes pacientes sofram desnecessariamente dos efeitos secundários associados à terapia”, refere.

Os resultados obtidos, salienta a academia, “poderão contribuir, num futuro próximo, para o aumento da taxa de sobrevivência destes doentes, à semelhança do que aconteceu com o cancro da mama”.

O cancro do colo do útero é responsável por 8% das mortes associadas a doenças oncológicas, sendo o segundo tipo mais frequente entre as mulheres no mundo.

Este domingo assinala-se o Dia Mundial de Luta Contra o Cancro.