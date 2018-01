Estudante universitário detido por atuar em rede de distribuição de droga

3200 doses de haxixe, 290 doses de liamba e cerca de 9 mil euros em dinheiro. Foi este o resultado da apreensão feita pela Polícia de Segurança Pública (PSP), na última terça-feira, a uma rede de distribuição de estupefacientes que atuava em Ponta Delgada e contava com a alegada colaboração de um estudante universitário.

Refere um comunicado da PSP, que tudo começou com o facto de a Divisão Policial de Ponta Delgada ter surpreendido "em flagrante delito dois homens, com 33 e 27 anos" em plena transação de estupefacientes, numa rua do concelho ponta-delgadense.

Tendo procedido no imediato à detenção dos dois suspeitos, a PSP efetuou posteriormente duas buscas domiciliárias e deteve o estudante universitário, de 21 anos, "que colaborava na distribuição do estupefaciente", assim consta na informação policial.

Presentes a primeiro interrogatório judicial, dois dos detidos estão agora em prisão preventiva e o outro sujeito a apresentações periódicas na PSP.