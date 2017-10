Estados Unidos retiram-se da UNESCO

Em comunicado, o Departamento de Estado diz ter notificado a diretora-geral da UNESCO, Irina Bokova, da decisão de se retirar da organização e de procurar, em vez disso, "um estatuto de observador" para contribuir com as perspetivas e conhecimentos dos EUA em alguns assuntos que considera importantes, como o património mundial, a defesa da liberdade de imprensa e a promoção da colaboração científica e educação.

"Esta decisão não foi tomada de ânimo leve e reflete as preocupações dos EUA com os atrasos crescentes na UNESCO, a necessidade de uma reforma fundamental da organização e o permanente preconceito anti-Israel" na organização, pode ler-se no comunicado.

O Departamento de Estado diz que a saída entrará em vigor a 31 de dezembro de 2018, permanecendo como membro de pleno direito até então.

Os Estados Unidos suspenderam em 2011 o seu financiamento da UNESCO devido à votação da organização para incluir a Palestina como membro.

Atualmente, Washington deve cerca de 550 milhões de dólares (465 milhões de euros) à instituição.

Washington tinha avisado no início de julho da sua intenção de reexaminar a sua ligação à UNESCO após a decisão de declarar a cidade velha de Hébron, na Cisjordânia ocupada, "zona protegida" do património mundial.

A embaixadora norte-americana na ONU, Nikki Haley, qualificou então a decisão de "afronta à História" e considerou que lança "ainda mais descrédito sobre uma agência da ONU já altamente discutível".