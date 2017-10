Estados Unidos decidem não classificar morsa como espécie ameaçada

Os Estados Unidos não vão incluir a morsa do Pacífico na lista de espécies ameaçadas, apesar do degelo no Ártico resultante das alterações climáticas, anunciou hoje o Serviço de Peixes e Vida Selvagem.

Segundo a agência do Departamento do Interior dos Estados Unidos dedicada à preservação da vida selvagem, não é possível afirmar com certeza que seja provável que a morsa se venha a tornar uma espécie ameaçada.

Apesar da extensa perda de gelo marinho no Ártico, utilizado por estes animas para se reproduzirem, descansarem e evitarem predadores, as morsas têm-se adaptado às alterações, desde 2011, procurando comida pela costa.

Citado pela agência Associated Press, o chefe de gestão de mamíferos marinhos do Serviço de Peixes e Vida Selvagem no Alasca, Patrick Lemins, explica que a população de morsas é robusta e que a caça tem diminuído.

O Centro de Diversidade Biológica, organização-não governamental de defesa de espécies ameaçadas, pediu que a morsa do Pacífico fosse incluída na lista, ameaçado processar a agência se este rejeitasse a listagem de uma espécie ameaçada.