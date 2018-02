Estádio Capital do Móvel esgotado a dois dias da visita do Benfica

O estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, vai ter lotação esgotada para a visita do Benfica, confirmou o clube pacense a dois dias do jogo da 24.ª jornada da I Liga de futebol.

Numa breve nota partilhada na página oficial de ‘Facebook’ do Paços, o clube nortenho informa que “foram vendidos todos os bilhetes disponíveis para o encontro (…) entre o FC Paços de Ferreira e o SL Benfica, pelo que a lotação se encontra esgotada para a partida que terá lugar no sábado (20:30), no Estádio Capital do Móvel”.

A lotação atual do estádio pacense é de 9.076 lugares.

Os serviços administrativos do clube adiantaram à Lusa que 5.238 foram vendidos para o púbico em geral, repartidos pelos três setores disponibilizados - bancada topo sul (13 euros cada bilhete), topo nascente (20 euros) e bancada central (30) -, o que perfaz uma receita superior a 100 mil euros.

O jogo entre o Paços de Ferreira, 15.º classificado, no limite da permanência, com 21 pontos, e o Benfica, segundo, com 56, realiza-se a partir das 20:30 de sábado no estádio Capital do Móvel.