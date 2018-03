Estabelecimentos hoteleiros dos Açores registaram um aumento de 12,4 % nas dormidas em janeiro

Os proveitos totais atingiram 2,9 milhões de euros e os proveitos de aposento chegaram aos 2 milhões, correspondendo a variações homólogas, respetivamente de 19,9% e 18,7%.

Em termos de variações homólogas, em janeiro de 2018, as ilhas que apresentaram variações homólogas positivas foram as da Terceira, do Faial, de São Jorge, do Pico, do Corvo, das Flores e de São Miguel, respetivamente com: 38,2%, 31,6%, 27%, 20%, 8,9%, 3,7% e 3,3%.

As ilhas da Graciosa e de Santa Maria apresentaram variações homólogas negativas, respetivamente de 13,5% e11,6%.

A ilha de São Miguel, com 40,8 mil dormidas concentrou 60% do total das dormidas, seguindo-se a Terceira com 18,6 mil dormidas (27,3%) e o Faial com 3,3 mil dormidas (4,8%).

Em termos de totais em Portugal, o Instituto Nacional de Estatística, registou uma subida nos hóspedes de 3,7% (+11,5% em dezembro) para um milhão, e nas dormidas de 5,1% (+10% em dezembro), na comparação homóloga.

Em janeiro, para além do aumento nas dormidas nos Açores, aumentou também as dormidas no Alentejo (+11,4%), enquanto no Algarve “houve uma relativa estabilização”.

As dormidas concentraram-se principalmente na área metropolitana de Lisboa (peso de 32,2%), Algarve e Madeira (ambas com 18,9%).