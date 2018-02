Especialista em curtumes usa pele em esculturas que mostra em galeria de Alcanena

A dupla faceta de João Carvalho, especialista em curtumes e artista plástico, reflete-se no espaço que criou em Gouxaria, no concelho de Alcanena, onde uma galeria convive com o ateliê onde "ensaia" coleções para clientes de vários países.





No ArtSpace, está, ainda por algumas semanas, a exposição "Nest of Time/Ninho do Tempo", de Adam Arthouros Martinakis, com "esculturas digitais", que podem ser vistas também a 3D, sendo a mais recente das mostras de obras de arte que, desde 2013, passaram pelo espaço com o nu como tema, "casando" com as peças escultóricas de João Carvalho.

A sua coleção "Nu Eterno", peças em pele curtida "moldada" em corpos nus, usando um processo que criou e patenteou, já passou por espaços como o Museu de História Natural, em Lisboa, e a Casa das Artes, no Porto, além de galerias em Bolonha e Milão (Itália), sendo artista convidado na edição deste ano da ArtMuc (Munique, Alemanha).

João Carvalho disse à Lusa que acabou por conciliar a veia artística que herdou do seu lado materno com o conhecimento e as técnicas de tratamento das peles que levou o lado paterno a criar o maior grupo de curtumes de Alcanena -- Couro Azul e António Nunes de Carvalho -, dois universos que procurou reunir no moderno edifício que surge como que "no meio do nada".

Fora de um grande centro urbano, pela galeria do ArtSpace passaram já nomes como João Alfaro, Isabel Lhano, Xicofran, Cristina Troufa, Gustavo Fernandes e Emanuel de Sousa Fernandes, Francisco Simões, José Rodrigues, Martins Correia, Gil Teixeira Lopes, Artur Bual e agora o greco-polaco Adam Martinakis, com visitantes a chegarem de vários pontos do país e do estrangeiro, realçou.

João Carvalho, que se especializou na década de 1980 na Universidade de Ciências Aplicadas de Reutlingen, em Baden Wurttemberg, na Alemanha, ainda trabalhou nove anos nas empresas da família, mas, desde 1992, desenvolve o seu próprio negócio, trabalhando como consultor para inúmeras empresas de moda de vários pontos do mundo, disse à Lusa, em vésperas de mais uma partida, desta vez até à China.

À tranquilidade da galeria que mostra os quadros digitais de Martinakis, segue-se uma sala ampla, preenchida de peles, numa enorme paleta de cores, combinadas com telas de grandes dimensões, esculturas e instalações, como a que exibe botas de uma marca portuguesa.

É aí que prepara as combinações de cores e padrões inspiradas em fotos e imagens que mistura com as amostras que prepara e reúne em livros que vão ditar as tendências das próximas estações.

Nesse espaço, em 2016, os The Gift gravaram o videoclipe do 'single' "Love Without Violins", com produção de Brian Eno (colaborador de David Bowie, Talking Heads, U2, Coldplay), e onde aparecem esculturas de João Carvalho e o próprio no seu processo criativo.

As peças escultóricas de João Carvalho, de grandes dimensões, "repousam" na sala onde funciona o seu ateliê e que, numa das paredes, exibe meia dúzia de retratos, telas de artistas vietnamitas cuja técnica de pintura com espátula aprecia e que adquiriu numa visita àquele país.

João Carvalho sublinha que o espaço que criou na Gouxaria visa promover o diálogo entre as artes, desde a pintura, o desenho, a escultura, a fotografia, a obra gráfica, a poesia, a música e a dança, procurando trazer a esta zona do país "mostras inovadoras de dimensão internacional".