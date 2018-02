Espanha recebeu 81,8 milhões de turistas que gastaram quase 87 ME em 2017

Espanha recebeu 81,8 milhões de turistas em 2017, mais 8,6% do que em 2016, o maior número de sempre, apesar da diminuição verificada na Catalunha de 13,9% nos últimos três meses do ano passado.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (INE) espanhol, os turistas estrangeiros gastaram em Espanha 86.823 milhões de euros em 2017, mais 12,2% do que no ano anterior e também o montante mais elevado de sempre.

Espanha aproxima-se, assim, de França, o maior recetor de turistas em todo o mundo, com 82,6 milhões de entradas, e supera os Estados Unidos da América que recebeu 75,6 milhões em 2016.

A queda na chegada de turistas à Catalunha, a mais importante região turística de Espanha, teve lugar no último trimestre do ano, meses marcados pela instabilidade política naquela Comunidade Autónoma devido à agitação ligada aos movimentos independentistas.

Apesar desta diminuição, a Catalunha continuou a ser a principal região de destino dos turistas estrangeiros em 2017, com 19 milhões de entradas, mais 5% do que no ano anterior, e à frente das Canárias com 14,2 milhões (mais 7,2%) e das Baleares com 13,8 milhões (mais 6,1%).

Os principais países de residência dos turistas que visitaram Espanha foram o Reino Unido (18,8 milhões), Alemanha (11,9) e França (11,3).

No ano passado, houve 2,1 milhões de residentes em Portugal que visitaram Espanha, um aumento de 6,7% em relação a 2016.