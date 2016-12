Espanha goleia e Portugal e Itália empatam no Europeu de sub-20 de hóquei em patins

A Espanha somou terça-feira a segunda goleada consecutiva, enquanto Portugal e Itália empataram no segundo dia do 49.º Campeonato da Europa de sub-20 em hóquei em patins, que decorre até sábado em Valongo.



No segundo dia de prova, a Espanha, do grupo A, voltou a somar mais uma goleada, desta feita frente à Suíça (8-0), treinada pelo português Pedro Antunes. Na jornada inaugural, os espanhóis impuseram-se à Inglaterra, com um expressivo resultado de 12-1.

No mesmo grupo, a França também garantiu a segunda vitória, agora frente à Inglaterra, por 5-2.

Com estes resultados, o grupo A mantém-se com a Espanha no primeiro lugar, com seis pontos, seguida pela França, também só com vitórias, e em terceiro e quarto lugar estão Suíça e Inglaterra, respetivamente, sem qualquer ponto.

No outro grupo, Andorra surpreendeu com uma vitória por 5-2 a Alemanha, enquanto, no outro jogo, Portugal e Itália empataram 2-2. No final do encontro, e numa medida preventiva, em caso de ambas as equipas empataram na tabela classificativa da fase de grupos, realizou-se uma série de livres diretos, que terminou com a vitória de Portugal, dando essa vantagem à seleção lusa.

Assim sendo, Itália e Portugal ocupam os primeiros lugares do grupo, com quatro pontos, seguidos por Andorra, com três, e, em último, está a Alemanha, sem qualquer ponto.

Na quarta-feira, no terceiro dia de prova, a jornada abre com o jogo entre a Suíça e a Inglaterra, às 16:00, seguindo-se o Espanha-França, às 17:30, e o Itália-Andorra, às 19:00. Portugal entra em ação às 20:30 frente à Alemanha.