Espanha e Brasil são os principais destinos do kiwi nacional

Espanha e o Brasil são os principais destinos do kiwi português, absorvendo 50% do total da produção da última campanha, segundo os dados disponibilizados pela Kiwicoop.

“No ano de 2017, a organização teve um volume de negócios de, aproximadamente, oito milhões de euros, tendo exportado cerca de 50% da sua produção para Espanha e Brasil”, avançou a organização de produtores numa nota enviada à Lusa.

Na campanha de 2016/2017 foram produzidas cerca de 4.000 toneladas de Kiwi, 2.000 das quais exportadas para Espanha e para o Brasil.

Apesar de não avançar números, a entidade refere que também está presente na Alemanha e no Canadá.

“Os associados da Kiwicoop possuem cerca de 700 hectares de pomares, entre os que estão em plena produção e os que foram recentemente plantados entrando, por isso, em produção nos próximos anos. [A cooperativa] possui uma capacidade de armazenamento de, aproximadamente, 10.000 toneladas, tendo em vista a expansão da sua capacidade de frio”, acrescentou.

A Kiwicoop é uma das 41 entidades que vão marcar presença na feira Fruit Logistica, que se inicia hoje em Berlim, na Alemanha.

Pela oitava vez consecutiva, Portugal conta com uma participação conjunta na mostra profissional de frutas, legumes e flores que, em 2017, levou mais de 76 mil pessoas de 130 nacionalidades ao Messe Berlin, que ocupa uma área de quase 125 mil metros quadrados.

O evento vai contar com a visita do secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira, e do embaixador de Portugal na Alemanha, João Mira Gomes.

Para além da Kiwicoop estarão presentes empresas como a Vitacress, a Lusomorango e a central de frutas do Painho.