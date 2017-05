Escritor Urbano Bettencourt apresenta novo livro

O escritor Urbano Bettencourt apresenta a sua mais recente obra "O Amanhã Não Existe (Inquietação Insular e Figuração Satírica em José Martins Garcia)", na segunda-feira, às 20:30 locais nos Paços do Concelho da Madalena, Açores



"A obra, resultante da tese de doutoramento do autor, assume-se como um marco vital no estudo e divulgação de um dos mais importantes escritores portugueses do século XX, o picoense José Martins Garcia, natural da Criação Velha”, informa a organização.

No livro, editado pela Companhia das Ilhas, o escritor debruça-se sobre “a inquietação insular e a sátira presentes na narrativa de Martins Garcia, considerando a sua expressão na representação de um determinado tempo e espaço insulares”, acrescenta.