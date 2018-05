Escritor João de Melo regressa ao Nordeste para conferência

O escritor João de Melo vai regressar concelho de onde é natural, para protagonizar uma conferência, esta terça-feira, pelas 20h30 no Centro Municipal de Atividades Culturais.

A sessão estará subordinada ao tema ' Nordeste, Açores e Açorianos na Literatura Portuguesa” e contará também com a intervenção de Madalena San-Bento, escritora e diretora da Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada.



A Livraria SolMar presta a sua contribuição ao momento com as principais obras de João de Melo