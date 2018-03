Escravos da Cadeinha na Noruega para promover festivais de blues nos Açores

Uma nota de imprensa recorda que, nos dias 4, 5 e 6 de abril do próximo ano, "a associação organizará nos Açores, em parceria com a produtora Trovas Soltas, a edição do concurso internacional de Blues, que anualmente elege a melhor banda do género na Europa, de entre os mais de vinte países que concorrem".

‍‍‍‍‍‍ ‍

Mais informa que, este ano, na Noruega, Portugal obteve o terceiro lugar na competição musical.