Escoteiros de Água de Pau vencem concurso de Maios na Lagoa

O Grupo 97 dos Escuteiros de Água de Pau, venceu a 22ª edição do Concurso de Maios que decorreu, na Lagoa, no dia 1 de maio.

O Concurso de Maios contou com mais dois participantes do que no ano anterior, num total de 17 inscritos, ficando José António Gouveia Fernandes no segundo lugar, e Cármen Franco no terceiro.

"Foram avaliados a originalidade, criatividade, estética, harmonia, cores, formas e materiais utilizados e a mensagem subsequente ao Maio", pode ler-se numa nota de imprensa do município.

A cerimónia de entrega dos prémios irá decorrer no dia 14 de maio, às 15h30, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lagoa