Escolas sinalizam alunos por atos de violência, é a manchete do Açoriano Oriental. Já foram 41 os alunos de escolas do 3º ciclo de São Miguel e Terceira chamados aos Gabinetes de Combate à Violência e Promoção da Cidadania por demonstrarem comportamentos desviantes



Pescadores levam a bordo turistas para a pesca artesanal; Empresas com selo Marca Açores auditadas; 9’Circos queixa-se da falta de apoios; Primeiro bebé do Dia da Mãe nasce no HDES; Praiense perde e adia sonho da subida à II Liga, e Santa Clara ‘passeia’ ante despromovido Olhanense, são outros destaques de capa