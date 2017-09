Escolas reciclaram mais de 2 mil toneladas de pilhas e resíduos eletrónicos

As escolas portuguesas encaminharam para reciclagem nos últimos dez anos mais de duas mil toneladas de resíduos elétricos e eletrónicos, numa iniciativa que já premiou centenas de escolas em todo o país por boas práticas ambientais.





A ‘Geração Depositrão’, promovida pela European Recycling Platform (ERP) Portugal, e que pretende ser um projeto de consciencialização dos mais novos para as práticas ambientais, conseguiu recolher 2.160 toneladas de resíduos elétricos e eletrónicos, assim como pilhas e acumuladores, depois encaminhados para reciclagem.

A iniciativa, que cumpre este ano a sua 10.ª edição, já envolveu mais de 600 estabelecimentos escolares, mais de 420 mil alunos e mais de 40 mil professores, segundo os dados da ERP Portugal, que referem mais de 4.500 recolhas realizadas em escolas de todo o país.

A ‘Geração Depositrão’ já premiou mais de 370 escolas, com a ERP Portugal a destacar “a dinâmica de algumas escolas que participaram entusiasticamente desde a primeira hora neste projeto, nomeadamente EB23 Damião de Odemira, EB1 Loução-Venade, EB1 de Cabanas de Tavira, EB1 de Lamas e JI Casais de São Clemente”.

O 10.º aniversário da iniciativa é assinalado hoje, no Parque Desportivo Municipal de Mafra num evento que prevê a presença do secretário de Estado do Ambiente, Carlos Martins.