Escolas açorianas no 'top' das que mais recolhem REEE no país

A iniciativa segue ainda na sua primeira fase, mas no final do ano letivo a campanha ditará mais escolas vencedoras a nível nacional e regional, de acordo com o peso de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE) e Resíduos de Pilhas e Acumuladores (RP&A) recolhidos e encaminhados para reciclagem.

Na Região, para já, são as escolas da ilha do Pico - nomeadamente, a Cardeal Costa Nunes e a Básica e Secundária de São Roque - as que mais contribuíram para o peso total recolhido.

Apenas no primeiro período do ano letivo "já foram recolhidas mais de 136 toneladas em todo o país, nos 900 pontos de recolha existentes para o encaminhamento de equipamentos elétricos e pilhas em fim de vida", pode ler-se numa nota informativa.



Esta décima primeira edição da Geração Depositrão está a envolver mais de 420 mil alunos e cerca 45 mil professores de todos os níveis de ensino, com maior incidência nas escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico.