Escola Cardeal Costa Nunes distingue melhores alunos ao soprar das 21 velas

Na passada sexta-feira, a Escola Cardeal Costa Nunes, da ilha do Pico, esteve a celebrar as suas 21 primaveras e assinalou a data distinguindo os melhores alunos do ano letivo passado.

Samuel Goulart e Henrique Silva foram distinguidos como melhores alunos do 12º ano, tendo recebido o prémio municipal de mérito das mãos do vereador da Câmara Municipal da Madalena, Mário Silva, que entregou ao Samuel Goulart e à mãe do Henrique Silva um cheque no montante de 1250 euros.

Na ocasião, citado por uma nota informativa municipal, o vereador da autarquia madalense aproveitou para elogiar o percurso de sucesso daquele estabelecimento de ensino e salientou que “celebrar os vinte e um anos desta escola, é celebrar o conhecimento, o progresso, a cidadania, a Madalena”.

O vereador da autarquia madalenense referiu ainda que “são 21 anos a projetar o futuro, a recriar o amanhã, a ensinar sonhar. Quase um quarto de século de entrega abnegada aos milhares de alunos, que, nesta casa, encontraram os alicerces para o seu projeto de vida”.