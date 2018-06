Eric Gales no cartaz vasto do Santa Maria Blues (vídeo)

A XV edição do “Santa Maria Blues” vai decorrer, nos dias 12, 13 e 14 de julho, no Lugar dos Anjos, na ilha de Santa Maria e, este ano, o festival reforça a sua dimensão internacional.

A representar o blues europeu o cartaz apresenta Ragtime Rumours - que em 2017 foi eleita a melhor banda de blues na Holanda e já este ano venceu o European Blues Challenge -, o italiano Spookyman, um projeto 'one man band', e ainda a banda açoriana Booze Band.

De outras latitudes, vêm Alexandre da Mata & The Black Dogs (Brasil), Dawn Tyler Watson (Canadá), Zac Harmon, Pat “mother blues” Cohen, e Eric Gales (EUA).

Eric Gales, refira-se, foi considerado por Joe Bonamassa como "um dos melhores guitarristas do mundo, se não mesmo o melhor".



As noites do festival serão encerradas pelos DJ Tape, Sérgio Figueiredo e pelos DJ Improváveis,"que se encarregarão de levar o público pela noite fora ao som dos melhores ritmos, até que se faça dia no Lugar dos Anjos", informa uma nota de imprensa da organização.