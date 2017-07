Equipas açorianas vão ser distribuídas pelas duas séries mais a sul do CPP

A Federação Portuguesa de Futebol revelou em comunicado que, na próxima temporada do Campeonato de Portugal Prio, as cinco equipas dos Açores vão disputar as duas zonas mais a sul, as Séries D e E. Só ainda não se sabe em que séries vão ficar Operário, Sporting Ideal, Praiense, Lusitânia e Sporting Guadalupe.

Com o campeonato reformulado em cinco séries de 16 equipas, as cinco açorianas vão ficar nas Série mais a sul, com três equipas na Série D e duas na Série E. A FPF anunciou que a divisão será feita através de sorteio, com a primeira, terceira e quinta equipa sorteada a ficar na Série E e a segunda e quarta sorteada na Série E. Quanto às três equipas da Região Autónoma da Madeira, vão ser sorteada pelas três séries mais a norte (A, B e C), ficando uma em cada série.

O sorteio das equipas insulares e do calendário da época 2017/2018 decorrerá na próxima segunda-feira, dia 24 de julho, pelas 14h00, na sede da Federação Portuguesa de Futebol.