Equipamentos de frio para o Matadouro da Graciosa adjudicados por 440 mil euros

Segundo uma nota do gabinete de imprensa do executivo açoriano, a RACE foi a empresa que apresentou "a proposta economicamente mais vantajosa" no concurso público.



A conclusão da empreitada de construção do novo matadouro na ilha Graciosa, que inclui abegoaria, linha de abate, bloco de frio e gabinetes técnicos, está prevista para setembro.

"Trata-se de um investimento de 5,4 milhões de euros, que vai reforçar a capacidade de abate, desmancha e transformação de carne, potenciando a capacidade exportadora de gado bovino abatido naquela ilha", aprofunda a nota de imprensa.



Além do Matadouro da Graciosa, decorrem as obras de construção do Matadouro do Faial e as empreitadas de ampliação dos matadouros da Terceira e de São Miguel, "num investimento superior a 15 milhões de euros", nota ainda o Governo Regional.