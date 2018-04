"Equipa vai prestar cuidados paliativos em casa a partir de julho" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que a primeira equipa de cuidados paliativos vai para o terreno no segundo semestre, apenas nos concelhos de Ponta Delgada e Lagoa.

"Dois edifícios vão ser reabilitados para turismo em Ponta Delgada" é o título da manchete fotográfica. "Lavoura unida contra preço do leite pago pela Insulac", "Empresas pedem liberalização da carga aérea", "Funcionários da RIAC marcam greve para maio", "Professores admitem recorrer à justiça" e "Helena Medeiros soma vitórias no Nacional" são os restantes títulos de primeira página do Açoriano Oriental.