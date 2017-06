Época começa com sete ausências (vídeo)

Pouco passava das 17h15 de segunda-feira quando o plantel do Santa Clara subiu ao relvado do Complexo Desportivo do Lajedo para o primeiro treino da temporada. Do plantel de 30 jogadores houve algumas ausências, tendo a equipa técnica de Carlos Pinto orientado um preparo com 23 atletas.



Serginho, Osama, Burke, Adel e Ítalo ainda não chegaram de férias, enquanto Pineda encontra-se a representar a seleção de El Salvador na Gold Cup. Joel também não esteve presente, estando o atleta perto de deixar o Santa Clara. Captou a atenção o facto de Pedro Soares também estar no treino, com o futuro do guardião ainda incerto. Dos reforços, apenas João Pedro (ex-Aves) ainda não esteve em São Miguel; todos os restantes marcaram presença quer nos exames médicos (realizados de manhã) quer no treino, como são os casos de Marco Pereira, Marcelo Oliveira, Dani Coelho, Minhoca, Kaio Pantaleão, Thiago Santana e Fernando Andrade. Paulo Grilo equipou-se mas fez apenas exercícios de recuperação, depois de ter sofrido uma intervenção cirúrgica. Os “regressados” João Ventura e Diaby, bem como o sul-coreano Jing Hu também estiveram no treino. No primeiro contacto com a relva açoriana, a equipa técnica orientada por Carlos Pinto deu aos jogadores um “cheirinho” do esférico, tendo os atletas “encarnados” realizados alguns exercícios com bola e disputado um jogo em meio campo. Atento ao desenvolvimento do treino estiveram o presidente do clube e SAD, Rui Cordeiro, os diretores Diogo Boa Alma e Hugo Pacheco de Melo, e alguns adeptos do Santa Clara. Na primeira semana de pré-época, os “encarnados” de Ponta Delgada vão realizar treinos bidiários, divididos entre o complexos desportivos das Laranjeiras e do Lajedo.