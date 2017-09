Episódio IX da saga "Guerra das Estrelas" perde realizador Colin Trevorrow

"A Lucasfilm e Colin Trevorrow escolheram de forma mútua seguir caminhos diferentes no Episódio IX de 'Guerra das Estrelas'. Colin tem sido um colaborador extraordinário ao longo do processo de desenvolvimento, mas chegámos à conclusão de que as nossas visões diferem. Desejamos-lhe o melhor e iremos partilhar mais informação sobre o filme em breve", pode ler-se no comunicado da produtora divulgado na íntegra pela imprensa especializada.

O episódio IX torna-se assim no mais recente filme da saga "Guerra das Estrelas" a deparar-se com problemas de produção, depois de "Rogue One: Uma História de Star Wars" ter precisado de filmagens de última hora e na sequência de, já este ano, os realizadores Phil Lord e Christopher Miller terem sido substituídos por Ron Howard à frente do filme sobre a personagem Han Solo.

Mais conhecido por ter realizador "Mundo Jurássico", Trevorrow foi anunciado como responsável pelo último episódio da nova trilogia em agosto de 2015, que também estaria a escrever, e que tem estreia prevista para 2019.

A saga principal de a "Guerra das Estrelas" vai ter este ano novo episódio com o lançamento de "Os Últimos Jedi", de Rian Johnson, em dezembro, depois de "O Despertar da Força", de J.J. Abrams, em 2015.

De acordo com a publicação digital The Playlist, o nome de Rian Johnson (realizador de filmes como "Brick" ou "Looper -- Reflexo Assassino") encabeça a lista de potenciais sucessores, tendo o próprio dito, em julho, que faria outro filme de "Guerra das Estrelas" "num piscar de olhos".