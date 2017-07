Entrega de reclamações pode ser feita no portal da IRAE

Os operadores económicos nos Açores passam a poder remeter os originais das folhas de reclamação através do portal da Inspeção Regional das Atividades Económicas (IRAE).

Uma nota do executivo adianta que o documento está disponível no ‘site’ da IRAE em www.irae.azores.gov.pt .

A mesma nota acrescenta que com a entrada em vigor a 1 de julho das alterações ao Decreto-Lei n.º 156/2005, de 15 de setembro, foi introduzido o livro de reclamações eletrónico - apenas disponível nesta fase para os serviços públicos essenciais -, e dada a possibilidade aos operadores económicos de também poderem remeter as folhas de reclamação por meio digital, via portal ou correio eletrónico.