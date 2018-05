Entre oito e dez mortos em tiroteio numa escola do Texas

Entre oito e dez pessoas morreram e várias outras ficaram feridas num tiroteio ocorrido hoje de manhã numa escola secundária de Santa Fé, no sudeste do estado norte-americano do Texas, indicou a polícia.

Ed González, xerife do condado de Harris, onde se situa Santa Fé, disse em conferência de imprensa que a polícia “confirmou que há entre oito e dez mortos”, mas não precisou o número de feridos.

Além do autor do ataque, um aluno de 17 anos daquela escola que foi detido, González indicou que outra pessoa está a ser interrogada no âmbito deste caso, embora sem esclarecer o motivo.

Vários estudantes relataram ter ouvido em primeiro lugar explosões e que um professor ativou o alarme de incêndios para dar o alerta, momento em que os alunos saíram a correr do edifício e o atacante abriu fogo sobre eles.

A brigada de minas e armadilhas da polícia efetuou buscas no edifício da escola para se certificar de que não havia dispositivos explosivos escondidos, depois de o autor do tiroteio ter ameaçado deixar bombas no local.