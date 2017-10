Entidades regionais de preparadas para intervir

O Presidente do Governo, Vasco Cordeiro, reuniu-se esta sexta-feira com secretários regionais para fazer o ponto de situação da atividade desenvolvida por vários departamentos públicos, no âmbito das medidas preventivas para fazer face à eventual passagem do furacão Ophelia junto ao Grupo Oriental dos Açores.

Nesse sentido, nas ilhas de São Miguel e de Santa Maria, ficarão de prevenção os serviços das áreas da Proteção Civil, Saúde, Obras Públicas, Florestais e Ambiente, sendo também reposicionados meios e equipamentos nas zonas consideradas mais críticas na ilha de São Miguel.



Vasco Cordeiro já esteve em contacto telefónico com o Presidente da Câmara Municipal de Vila do Porto, Carlos Rodrigues.



A evolução da situação será acompanhada na ilha de Santa Maria pelo Secretário Regional da Saúde, que tutela o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, e pela Secretária Regional dos Transportes e Obras Públicas, Ana Cunha.



Para uma primeira intervenção, em caso de necessidade, estarão em nível de prontidão nas duas ilhas cerca de 340 elementos ligados aos serviços Florestais, de Ambiente e das Obras Públicas, assim como cerca de duas dezenas de máquinas retroescavadoras, giratórias e de rasto, entre outras.



Em relação aos portos, a Portos dos Açores colocou as chefias de prevenção nos cais, marinas e em outras infraestruturas e está a implementar várias medidas, tais como o reforço das amarrações, a remoção ou desmontagem de equipamentos e contentores e a proteção provisória das obras em curso.



Além disso, duas equipas das corporações de bombeiros de Ponta Delgada e da Ribeira Grande e operacionais do SRPCBA, num total de 13 elementos, vão reforçar o efetivo na ilha de Santa Maria, enquanto, no quartel de Bombeiros Voluntários de Ponta Delgada, será instalada a Base de Comando Avançado do Serviço Regional de Proteção Civil, que incluirá um reforço das comunicações de emergência.