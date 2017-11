Ensino Profissional não motiva alunos a seguir estudos

O protesto dos alunos da Escola Básica Integrada das Capelas por uma nova escola é a foto em destaque na capa, onde também se pode ver a Miss Universo Portugal e a de Itália, ao lado do produtor de Woody Allen que confessou ter interesse em investir nos Açores, no dia em que foi anunciada a realização em Ponta Delgada do concurso Miss Universo Portugal 2018.

A criação de um centro para investigação do mar e a notícia de que os investidores no antigo Monte Palace pretendem fazer unidade hoteleira ligada ao conhecimento científico são outras das notícias desta edição com destaque na primeira página.



O Desporto noticia que Santa Clara está no pódio das assistências da II Liga.