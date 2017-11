Enoteca Itinerante do Pico visita o Faial

A Sociedade Amor da Pátria, localizada no Faial, vai receber, este sábado, a visita da Enoteca Itinerante, uma iniciativa da Câmara da Madalena, que visa promover os produtos vitivinícolas do Pico.

O evento vai reunir, assim, os produtores e representantes das seguintes marcas: Cancela do Porco, Curral Atlantis, Picowines, Azores Wine Company, Buraca e Czar.

De acordo com uma nota informativa municipal, ao longo do primeiro semestre deste ano, a Enoteca levou a todas as freguesias da Madalena (Cidade do Vinho 2017) e sedes de concelho picoenses, "o melhor da vitivinicultura portuguesa, democratizando o acesso a este universo de conhecimentos, com provas de vinhos comentadas, curiosidades sobre enologia e muito mais, granjeado enorme sucesso em toda a ilha".