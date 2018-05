Engenho explosivo inativado em praia

O alerta da existência do explosivo foi dado durante a tarde, tendo sido inativado cerca das 20:00 por uma equipa de mergulhadores da Marinha. O engenho em causa é um 'Marine Marker' "utilizado em ambiente marinho para sinalização de posições ou áreas de interesse e requer precauções no manuseamento, uma vez que pode ser extremamente perigoso por conter na sua composição fósforo branco que na presença de oxigénio deflagra, podendo causar queimaduras graves se em contacto com a pele", referiu a mesma fonte.