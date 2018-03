Enfermeiros açorianos acompanham greve nacional nos dias 22 e 23 de março

Os enfermeiros açorianos que são associados do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) vão aderir à greve nacional convocada por aquela estrutura sindical para esta quinta e sexta-feira.

A informação foi dada pelo coordenador regional do SEP nos Açores, em declarações à rádio Açores-TSF, dando nota dos motivos que motivam a paralisação.

Como disse Francisco Branco, em termos nacionais destaca-se o facto de o Governo da República não ter procedido "ao início da revisão da carreira de enfermagem", bem como à reposição das 35 horas semanais aos enfermeiros que se encontram com contrato individual de trabalho e "continuam nos hospitais a trabalhar 40 horas".

Refere o coordenador sindical que a greve nos Açores acompanha essas "mesmas razões", mas também encontra justificação na "teima" do secretário regional da Educação e Cultura em não se reunir com aquela delegação do SEP para discutir os problemas da carreira e a respetiva remuneração .

Além disso, prosseguiu Francisco Branco, a adesão também está ligada a uma "dívida antiga" que o Serviço Regional de Saúde tem para "com cerca de 800 ou 900 enfermeiros" e que ascende, pelas contas do sindicato, "a 4,5 milhões de euros".

O representante do SEP nos Açores está "em crer que haverá uma boa adesão" e igualmente seguro que "as situações emergentes e de serviço de urgência estarão devidamente acauteladas.