Energia da Caldeira Velha em São Miguel assegurada por painéis solares

"Já substituímos todas as lâmpadas 'led' no edifício da Caldeira Velha e, hoje, ficam a funcionar também estes painéis solares, para substituir o gerador existente a gasóleo", adiantou a secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo, Marta Guerreiro, à margem da ativação do novo sistema de geração de energia solar fotovoltaica daquele centro.

Foram instalados 16 painéis solares fotovoltaicos, cada um com uma potência nominal de 280W, perfazendo uma capacidade total de geração de 4,5Kw, ligados a um banco de baterias.

Segundo a governante, a medida vem reforçar a sustentabilidade da oferta turística dos Açores.

"Este é mais um movimento, que queremos que seja o mais alargado possível, no sentido de diminuir a emissão de CO2 e, acima de tudo, sensibilizar para a importância destas medidas", salientou.

De acordo com Marta Guerreiro, serão instalados painéis fotovoltaicos também na Gruta das Torres, na ilha do Pico, estando em análise "todas as situações que careçam deste tipo de intervenção".

"O nosso objetivo é, sempre que existam condições para tal, onde estejamos a consumir energia com fontes poluentes, fazer esta substituição", frisou.