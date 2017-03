"Endividamento lidera processos na ACRA" é a manchete do Açoriano Oriental

A manchete do Açoriano Oriental destaca que a maioria dos 358 novos processos entrados na Associação dos Consumidores respeita a créditos ao consumo, habitação e serviços públicos.



"Vistoria deteta falta de limpeza nas ecoilhas" é a manchete fotográfica. "Região quer explicação para 'fuga' de dados de utentes", "Empresários queixam-se dos armadores", "São Miguel foi povoada antes do século XV", "Realizadora açoriana nos EUA revelada no Arquipélago" e "Rafael Calisto vence nos 16 segundos" são os restantes títulos de capa do Açoriano Oriental.