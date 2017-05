Encontros de participação pública do Orçamento Participativo com 27 propostas

Os encontros de participação pública do Orçamento Participativo (OP) de Ponta Delgada terminaram quarta-feira com 27 propostas feitas pelos cidadãos das 24 freguesias do concelho, indicou a Câmara Municipal.



Uma nota da autarquia de Ponta Delgada adianta que estas propostas vão analisadas por uma equipa técnica, que irá avaliar se estão ou não de acordo com os requisitos do regulamento do OP e só depois passam à fase de votação pública, que deverá ter início no último trimestre do ano. Esta votação, que se faz online e presencialmente, nas 24 freguesias do concelho, não irá coincidir com o processo eleitoral, que decorre este ano, indica ainda a autarquia.