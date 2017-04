Encontros de participação para Orçamento Participativo 2017 em Ponta Delgada começam este mês

A Câmara Municipal de Ponta Delgada inicia a 18 de abril os encontros de participação pública para recolher propostas dos munícipes para o Orçamento Participativo 2017, foi hoje anunciado.



"O primeiro encontro, que abrange as freguesias de São José e Santa Clara, terá lugar a partir das 20h00, no Centro Cívico e Cultural de Santa Clara", adiantou a autarquia numa nota de imprensa.

O Orçamento Participativo de Ponta Delgada, com caráter deliberativo, tem uma afetação anual mínima de 2,5% da despesa de capital do orçamento do município e cada projeto terá um valor máximo de 75.000 euros.