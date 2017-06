Encontro sobre Educação e Autonomia na segunda-feira

A Secretaria Regional da Educação e Cultura e o Conselho Nacional de Educação (CNE) promovem na segunda-feira, 03 de julho, em Angra do Heroísmo, Açores, um Encontro sobre Educação e Autonomia



A iniciativa, que terá lugar a partir das 14:00, no edifício dos Paços da Junta Geral, "tem como objetivo criar um espaço de debate das questões mais marcantes da Educação na Região Autónoma dos Açores”, refere uma nota de imprensa do executivo açoriano.

O encontro conta com a participação do secretário regional da Educação e Cultura, Avelino Meneses, e do presidente do Conselho Nacional de Educação, David Justino, e tem como oradores convidados José Guilherme Reis Leite, Ana Maria Bettencourt, Fabíola Cardoso e Victor Rui Dores.