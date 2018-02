Câmara promove encontro sénior no Nordeste

Os idosos que sejam detentores do cartão social da autarquia vão poder participar, no dia 14 de fevereiro, num encontro que pretende proporcionar uma tarde animada, com direito a jogos recreativos e atividade física.

O encontro lúdico vai realizar-se na Vila do Nordeste, no Largo do Jogo da Choca, pelas 14h00, e, conforme explica uma nota da autarquia, "pretende oferecer algumas horas de lazer e de confraternização entre os idosos, contribuindo, desta forma, para quebrar o isolamento a que possam estar sujeitos e à sua rotina diária".



A Câmara Municipal do Nordeste conta com 284 idosos utentes do cartão social.