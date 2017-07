Encontro entre Trump e Putin durou mais de duas horas

O primeiro encontro entre o Presidente americano, Donald Trump, e o seu homólogo russo, Vladimir Putin, realizado hoje em Hamburgo, durou mais de duas horas e foi marcado por temas como a situação na Síria e na Ucrânia.



Realizado à margem da cimeira dos 20 países mais industrializados e emergentes (G20), a decorrer até sábado na cidade alemã de Hamburgo, o encontro entre Trump e Putin durou duas horas e 15 minutos e abordou, a par das crises síria e ucraniana, a luta antiterrorista e a cibersegurança, segundo indicou o Presidente russo após a reunião, sem adiantar mais pormenores.

As delegações dos Estados Unidos e da Rússia ficaram de divulgar posteriormente mais informações sobre o encontro.

No início do encontro, aguardado com grande expetativa devido à crescente tensão que tem marcado nos últimos meses a relação Washington/Moscovo, Trump manifestou-se otimista em relação ao encontro com o chefe de Estado russo e afirmou esperar “coisas muito positivas" para os dois países.

Sentado ao lado de Putin, Donald Trump afirmou ser “uma honra” estar com o seu homólogo russo.

Nos breves momentos em que os jornalistas foram autorizados a entrar no local onde aconteceu o encontro bilateral, o Presidente dos Estados Unidos disse que ele e o chefe de Estado russo já tinham tido “conversas muito, muito boas".

Trump indicou ainda estar expectante pelas “muitas coisas positivas que vão acontecer para a Rússia e para os Estados Unidos”.

"Estou feliz por conhecê-lo e espero que (...) este encontro seja marcado por um resultado positivo", disse, por sua vez, Vladimir Putin.

“Temos conversado ao telefone, mas as conversas telefónicas nunca são suficientes", acrescentou o líder russo.

Os dois líderes já falaram ao telefone em quatro ocasiões após a chegada de Donald Trump à Casa Branca, em janeiro deste ano, mas nunca tinham tido um encontro presencial.