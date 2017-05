Encontro de freguesias dos Açores junta mais de uma centena de autarcas em Santa Maria

O coordenador da delegação regional dos Açores da Anafre fez um "balanço muito positivo" do 4.º Encontro Regional das Freguesias dos Açores, destacando a participação de 122 autarcas no evento, que terminou sábado na ilha de Santa Maria.



"Quando nós decidimos descentralizar e programámos a vinda a Santa Maria, tivemos um bocadinho de receio porque os colegas podiam não comparecer e podia ser difícil de atingirmos um bom número como havia sendo habitual, mas o que aconteceu foi precisamente o contrário e ultrapassou os outros três encontros que já tínhamos feito. Tivemos 122 congressistas num total de 143 pessoas que estiveram presentes", disse António Alves à agência Lusa.

O representante da Associação Nacional de Freguesias (Anafre) nos Açores, também presidente da junta de freguesia do Posto Santo, na ilha Terceira, lembrou que o número de participantes neste encontro nunca foi atingido nas três edições anteriores que decorreram nas ilhas de São Miguel, Terceira e Faial e que a edição deste ano "contou com a representação de autarcas de todas as ilhas dos Açores", à exceção da ilha do Corvo que só tem um município sem junta de freguesia.

"Os encontros têm sido feitos de dois em dois anos, portanto, este é o último ano do mandato aqui da delegação, é ano de eleições e estava no nosso compromisso aquando eleitos a ideia de descentralizar e irmos a todas as ilhas dos Açores e foi ótimo, correu muito bem", disse.

O 4º Encontro Regional das Freguesias dos Açores, que terminou hoje, em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria teve a conferência principal sob o tema "Cidadania e o aprofundamento da Democracia local - atribuições e competências das freguesias".

A conferência contou com a presença do vice-presidente da Anafre, Armando Vieira que fez "o ponto de situação" das negociações que estão a ser feitas com o Governo da República e com a Associação Nacional de Municípios Portugueses "no que diz respeito às atribuições e competências das freguesias e às alterações que estão a ser feitas na lei".

"Há, de facto, uma compreensão da realidade das freguesias do país e a ideia é termos estes documentos aprovados ainda este ano, para depois começarem a ser implementados a partir de Janeiro do próximo ano e já com os novos executivos eleitos em Outubro", disse António Alves.

A delegação regional dos Açores da Anafre aproveitou ainda o encontro para fazer a assembleia-geral, na qual "foram aprovados por unanimidade" o plano e orçamento para 2017 e as contas de gerência de 2016.

António Alves referiu-se à dificuldade que existe em gerir a delegação regional dos Açores da Anafre com um orçamento "de cerca de 9 mil euros" que resulta das quotizações das associadas sendo que, neste momento, conta com 117 freguesias açorianas, ou seja, "77% das freguesias dos Açores".

"Não é nada fácil de gerir porque, além da nossa especificidade, a nossa preocupação foi ter representantes no órgão diretivo de todas as ilhas dos Açores, para cumprirmos os nossos regulamentos e fazermos no mínimo quatro reuniões anuais o que é muito difícil", afirmou.

Segundo o responsável, a "Anafre está consciente desse problema e também o Governo Regional quando possível tem colaborado".

No arquipélago dos Açores existem atualmente 155 freguesias dispersas por oito das nove ilhas.