Encontro de escritores açorianos regressa à ilha do Pico em maio

A associação cultural MiratecArts promove em maio a terceira edição do Encontro Pedras Negras, na ilha do Pico, iniciativa que reúne escritores e personalidades ligadas à literatura.



“O encontro Pedras Negras é uma oportunidade, já anual, que a MiratecArts programa para pessoas das letras, como escritores e jornalistas. Voltamos nesta terceira edição para a ilha do Pico, uma vez que estivemos nas Flores em 2016”, declarou à agência Lusa Terry Costa, produtor do evento.

Terry Costa adiantou que a edição de 2017 pretende recuperar um programa educativo sobre os artistas com origem na ilha do Pico, estando previstos vários debates, ‘workshops’, painéis e partilhas de leituras.

Segundo o responsável, a adesão ao encontro, que tem como missão “dar oportunidade aos escritores açorianos, especialmente às gerações mais novas”, tem “vindo a aumentar” a cada edição.

Terry Costa anunciou ainda que vai ser criada no âmbito da iniciativa, que decorre de 26 a 28 de maio, uma nova galeria no Pico, que irá funcionar numa casa antiga, de pedras negras, típicas da ilha.

O Encontro Pedras Negras marca também o arranque da quinta edição do festival internacional de artes Azores Fringe, cuja última edição foi lançada no Vulcão dos Capelinhos, na Horta, ilha do Faial, e tem vindo a contar com trabalhos de artistas de várias regiões do país e do estrangeiro.

Para Terry Costa, o objetivo passa por “ajudar o mais possível os artistas açorianos a movimentarem-se entre ilhas e, assim, também conhecerem outros artistas”.

“Isto é muito importante no desenvolvimento local, da cidadania e da própria arte”, considerou.

A associação vai promover, também, de 09 a 12 de junho, um encontro e expedição fotográfica, na ilha das Flores, o ponto mais ocidental da Europa.

Segundo um comunicado da MiratecArts, este é também um evento que faz parte da programação do Azores Fringe, podendo qualquer pessoa com portefólio fotográfico inscrever-se.

O mesmo comunicado esclarece que mais de 350 pessoas no arquipélago integram a plataforma www.discoverazores.org, onde artistas açorianos têm a oportunidade de criar a sua página de promoção e, dessa forma, fazerem parte da rede da associação.