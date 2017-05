Encontro de Coros da Ilha Terceira regressa

O Centro Cultural de Angra do Heroísmo, nos Açores, vai ser palco, no sábado e domingo, do XXIX Encontro de Coros da Ilha Terceira, que conta com uma peça de Álamo de Oliveira e Antero Ávila



Segundo uma nota de imprensa da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, a edição deste ano conta com a participação especial da Orquestra de Sopros da Ilha Terceira, que acompanha musicalmente todos os intervenientes do primeiro dia de atuação, com exceção do Orfeão da Praia da Vitória. “A edição deste ano tem todos os ingredientes para repetir o êxito a que os coros participantes nos têm habituado anualmente”, refere a vereadora Raquel Ferreira citada numa nota de imprensa.