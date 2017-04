Encontro da Semana do Jovem no sábado

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, acolhe no sábado, às 17h00, a realização do primeiro encontro da Semana do Jovem "Escolher não dói".



Este encontro, subordinado ao tema "O que queres ser quando fores grande?", conta com a participação de quatro profissionais de áreas distintas, anuncia uma nota de imprensa do Governo dos Açores. Estes profissionais vão mostrar o percurso que fizeram até à realização das suas vidas profissionais, acrescenta a mesma nota.