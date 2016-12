Encontro com escritores na Biblioteca Pública de Ponta Delgada

A Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Ponta Delgada promove na quinta-feira a iniciativa "Encontro com Escritores", dedicado a Teolinda Gersão e Djaimilia Pereira de Almeida.



A sessão, que decorre pelas 18:30, conta com a apresentação de Leonor Sampaio e Madalena Teixeira da Silva, docentes da Universidade dos Açores.

Teolinda Gersão é autora de 14 livros de ficção, traduzidos em 11 línguas, e venceu por duas vezes o Prémio de Ficção do PEN Clube.

"Djaimilia Pereira de Almeida, natural de Luanda, é um nome novo na literatura portuguesa, tendo-se estreado com 'Esse cabelo', um livro que cruza memória, ensaio e ficção, a partir da relação de uma rapariga com o seu cabelo crespo", informa uma nota de imprensa do executivo açoriano.